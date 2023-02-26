Анна (Анисия) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Анисия) Алексеева

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Место рождения

д.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

23.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Шлыков Алексей Ильин

Мать: Фотиния (Трофимова)

д.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1833

Муж: Пётр Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.12.1836

Дочь: Ульяния Петрова

Отец ребёнка: Пётр Давидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1838

Сын: Игнатий Петров

Отец ребёнка: Пётр Давидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1843

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Давидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1846

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Давидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1848

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Давидов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1850

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Давидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Давидов

д.Баиши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Давидов

Рождение ребёнка
01.02.1860

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Давидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Пётр Давидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.09.1891
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
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