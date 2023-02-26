Пётр Давидов
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смерти24.03.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Давид Никифоров
Мать: Агафия
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1833
Жена: Анна (Анисия) Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.12.1836
Дочь: Ульяния Петрова
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1838
Сын: Игнатий Петров
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1843
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1846
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1848
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
Рождение ребёнка
24.06.1850
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дария Петрова
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
д.Баиши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дария Петрова
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
Рождение ребёнка
01.02.1860
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Анна (Анисия) Алексеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1877