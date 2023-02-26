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Дария Петрова

Место рождения

д.Баиши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1816 г.р.

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Пётр Давидов

Мать: Анна (Анисия) Алексеева

д.Баиши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Иван Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1878

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Лукин

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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