Дария Петрова
Место рожденияд.Баиши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Пётр Давидов
Мать: Анна (Анисия) Алексеева
д.Баиши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1872
Муж: Иван Лукин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1878
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Лукин
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно