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Иван Лукин

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.02.1855

Дата смерти

29.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1855

Отец: Лукьян Яковлев

Мать: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.10.1872

Жена: Дария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1878

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Дария Петрова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
29.01.1880
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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