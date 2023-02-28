Иван Лукин
Место рождения
Дата рождения20.02.1855
Дата смерти29.01.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1855
Отец: Лукьян Яковлев
Мать: Ксения (Анисимова)
Бракосочетание
29.10.1872
Жена: Дария Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1878
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Дария Петрова
Смерть
29.01.1880