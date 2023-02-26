Ксения (Анисимова)
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения1822
Дата смерти10.06.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Пётр Анисимов
Мать: Екатерина Фомина
д.Артамонинки
Бракосочетание
10.02.1840
Муж: Лукьян Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Сын: Василий Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Яковлев
Рождение ребёнка
19.01.1845
Дочь: Ксения Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Яковлев
Рождение ребёнка
09.02.1846
Дочь: Добышева Евдокия Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Яковлев
Рождение ребёнка
16.10.1848
Сын: Андрей Лукин
Отец ребёнка: Лукьян Яковлев
Рождение ребёнка
10.10.1852
Дочь: Параскева Лукина
Отец ребёнка: Лукьян Яковлев
Рождение ребёнка
20.02.1855
Сын: Иван Лукин
Отец ребёнка: Лукьян Яковлев
Рождение ребёнка
25.09.1857
Дочь: Фёкла Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Яковлев
Рождение ребёнка
22.11.1860
Сын: Яков Лукин
Отец ребёнка: Лукьян Яковлев
Смерть
10.06.1880