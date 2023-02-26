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Ксения (Анисимова)

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Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

1822

Дата смерти

10.06.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Пётр Анисимов

Мать: Екатерина Фомина

д.Артамонинки
Бракосочетание
10.02.1840

Муж: Лукьян Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Василий Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Яковлев

Рождение ребёнка
19.01.1845

Дочь: Ксения Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Яковлев

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1846

Дочь: Добышева Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Яковлев

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1848

Сын: Андрей Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Яковлев

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1852

Дочь: Параскева Лукина

Отец ребёнка: Лукьян Яковлев

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Иван Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Яковлев

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1857

Дочь: Фёкла Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Яковлев

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1860

Сын: Яков Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Яковлев

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.06.1880
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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