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Яков Лукин

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1860

Отец: Лукьян Яковлев

Мать: Ксения (Анисимова)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1881

Жена: Васса Елисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Рождение ребёнка
04.02.1884

Сын: Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Максим Яковлев

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Жагурина Марина (Мария) Яковлева

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1894

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Константин Яковлев

Мать ребёнка: Васса Елисеева

Смерть
Неизвестно
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