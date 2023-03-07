Яков Лукин
Место рождения
Дата рождения22.11.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1860
Отец: Лукьян Яковлев
Мать: Ксения (Анисимова)
Бракосочетание
08.02.1881
Жена: Васса Елисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
04.02.1884
Сын: Никифор Яковлев
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
1886
Сын: Максим Яковлев
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Жагурина Марина (Мария) Яковлева
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
11.06.1894
Дочь: Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
1898
Сын: Константин Яковлев
Мать ребёнка: Васса Елисеева
Смерть
Неизвестно