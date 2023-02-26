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Жагурина Марина (Мария) Яковлева

Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Яков Лукин

Мать: Васса Елисеева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Жагурин Иван Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Жагурин Василий Иванов

Отец ребёнка: Жагурин Иван Никитин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1913

Сын: Жагурин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Жагурин Иван Никитин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Жагурин Семён Иванов

Отец ребёнка: Жагурин Иван Никитин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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