Жагурина Марина (Мария) Яковлева
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Яков Лукин
Мать: Васса Елисеева
Бракосочетание
04.02.1907
Муж: Жагурин Иван Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1911
Отец ребёнка: Жагурин Иван Никитин
Рождение ребёнка
17.10.1913
Отец ребёнка: Жагурин Иван Никитин
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Жагурин Семён Иванов
Отец ребёнка: Жагурин Иван Никитин
Смерть
Неизвестно