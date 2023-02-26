Жагурин Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения23.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1885
Отец: Жагурин Никита Парфенов
Мать: Жагурина Наталия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: (Жагурина) Мария Иванова
Мать ребёнка: Жагурина Анастасия Павлова
Бракосочетание
04.02.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1911
Мать ребёнка: Жагурина Марина (Мария) Яковлева
Рождение ребёнка
17.10.1913
Мать ребёнка: Жагурина Марина (Мария) Яковлева
Военная служба
1915
рядовой 111-й пехотный Донской полк
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Жагурин Семён Иванов
Мать ребёнка: Жагурина Марина (Мария) Яковлева
Смерть
Неизвестно