Жагурин Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖагурин Иван Никитин

Жагурин Иван Никитин

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

23.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1885

Отец: Жагурин Никита Парфенов

Мать: Жагурина Наталия Ильина

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жагурина Анастасия Павлова

Рождение ребёнка
20.01.1907

Дочь: (Жагурина) Мария Иванова

Мать ребёнка: Жагурина Анастасия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Жагурина Марина (Мария) Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Жагурин Василий Иванов

Мать ребёнка: Жагурина Марина (Мария) Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1913

Сын: Жагурин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Жагурина Марина (Мария) Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1915
рядовой 111-й пехотный Донской полк
Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Жагурин Семён Иванов

Мать ребёнка: Жагурина Марина (Мария) Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.