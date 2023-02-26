Жагурина Анастасия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жагурин Иван Никитин
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: (Жагурина) Мария Иванова
Отец ребёнка: Жагурин Иван Никитин
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно