Жагурина Анастасия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жагурина Анастасия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жагурин Иван Никитин

Рождение ребёнка
20.01.1907

Дочь: (Жагурина) Мария Иванова

Отец ребёнка: Жагурин Иван Никитин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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