Васса Елисеева
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.02.1881
Муж: Яков Лукин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Мелания Яковлева
Отец ребёнка: Яков Лукин
Рождение ребёнка
04.02.1884
Сын: Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Лукин
Рождение ребёнка
1886
Сын: Максим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Лукин
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Жагурина Марина (Мария) Яковлева
Отец ребёнка: Яков Лукин
Рождение ребёнка
11.06.1894
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Лукин
Рождение ребёнка
1898
Сын: Константин Яковлев
Отец ребёнка: Яков Лукин
Смерть
Неизвестно