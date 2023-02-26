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Васса Елисеева

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Яков Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Мелания Яковлева

Отец ребёнка: Яков Лукин

Рождение ребёнка
04.02.1884

Сын: Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Лукин

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Максим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Лукин

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Жагурина Марина (Мария) Яковлева

Отец ребёнка: Яков Лукин

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1894

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Лукин

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Константин Яковлев

Отец ребёнка: Яков Лукин

Смерть
Неизвестно

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