Акилина Яковлева
Место рождения
Дата рождения11.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1894
Отец: Яков Лукин
Мать: Васса Елисеева
Бракосочетание
16.05.1911
Муж: Андрей Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1912
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Максимов
Рождение ребёнка
28.09.1914
Сын: Михаил Ан...
Отец ребёнка: Андрей Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Максимов
Смерть
Неизвестно