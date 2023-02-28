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Акилина Яковлева

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1894

Отец: Яков Лукин

Мать: Васса Елисеева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.05.1911

Муж: Андрей Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1912

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Максимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1914

Сын: Михаил Ан...

Отец ребёнка: Андрей Максимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Максимов

Смерть
Неизвестно
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