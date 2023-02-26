Андрей Максимов
Место рождения
Дата рождения01.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888
Отец: Максим Харитонов
Мать: Дария Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Яковлева
Бракосочетание
16.05.1911
Жена: Акилина Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1912
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
28.09.1914
Сын: Михаил Ан...
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Смерть
Неизвестно