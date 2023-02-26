Андрей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Максимов

Андрей Максимов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888

Отец: Максим Харитонов

Мать: Дария Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Яковлева

Бракосочетание
16.05.1911

Жена: Акилина Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1912

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1914

Сын: Михаил Ан...

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.