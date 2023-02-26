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Дария Филиппова

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1863

Отец: Коренной Филипп Никитин

Мать: Коренная Матрона Петрова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Максим Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1883

Дочь: Анна мл.

Отец ребёнка: Максим Харитонов

д.Панасенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1885

Дочь: Анастасия ст.

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1887

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Андрей Максимов

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1891

Дочь: Марина Максимова

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1894

Дочь: Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1896

Дочь: Бодюлькова Федора Максимова

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1899

Сын: Михаил Максимов

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1904

Дочь: Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1906

Сын: Василий Максимов

Отец ребёнка: Максим Харитонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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