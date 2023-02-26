Дария Филиппова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1863
Отец: Коренной Филипп Никитин
Мать: Коренная Матрона Петрова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1881
Муж: Максим Харитонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
04.12.1883
Дочь: Анна мл.
Отец ребёнка: Максим Харитонов
д.Панасенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1885
Дочь: Анастасия ст.
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
16.07.1887
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Андрей Максимов
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
13.07.1891
Дочь: Марина Максимова
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
02.01.1894
Дочь: Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
23.05.1896
Дочь: Бодюлькова Федора Максимова
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
10.01.1899
Сын: Михаил Максимов
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
04.10.1904
Дочь: Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Рождение ребёнка
02.01.1906
Сын: Василий Максимов
Отец ребёнка: Максим Харитонов
Смерть
Неизвестно