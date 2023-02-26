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Анна мл.

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Место рождения

д.Панасенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.12.1883

Дата смерти

23.01.1885

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1883

Отец: Максим Харитонов

Мать: Дария Филиппова

д.Панасенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.01.1885
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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