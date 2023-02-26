Анна мл.
Место рожденияд.Панасенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.12.1883
Дата смерти23.01.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1883
Отец: Максим Харитонов
Мать: Дария Филиппова
д.Панасенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.01.1885
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище