Максим Яковлев
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Яков Лукин
Мать: Васса Елисеева
Бракосочетание
17.05.1904
Жена: Мелания Фомина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тимофей Максимов
Мать ребёнка: Мелания Фомина
Рождение ребёнка
1906
Сын: Василий Максимов
Мать ребёнка: Мелания Фомина
Рождение ребёнка
1914
Сын: Стефан Максимов
Мать ребёнка: Мелания Фомина
Смерть
Неизвестно