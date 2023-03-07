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Максим Яковлев

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Яков Лукин

Мать: Васса Елисеева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1904

Жена: Мелания Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Тимофей Максимов

Мать ребёнка: Мелания Фомина

Рождение ребёнка
1906

Сын: Василий Максимов

Мать ребёнка: Мелания Фомина

Рождение ребёнка
1914

Сын: Стефан Максимов

Мать ребёнка: Мелания Фомина

Смерть
Неизвестно
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