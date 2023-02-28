Мелания Фомина
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.05.1904
Муж: Максим Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тимофей Максимов
Отец ребёнка: Максим Яковлев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Василий Максимов
Отец ребёнка: Максим Яковлев
Рождение ребёнка
1914
Сын: Стефан Максимов
Отец ребёнка: Максим Яковлев
Смерть
Неизвестно