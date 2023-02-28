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Мелания Фомина

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: ?

Мать: ?

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1904

Муж: Максим Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Тимофей Максимов

Отец ребёнка: Максим Яковлев

Рождение ребёнка
1906

Сын: Василий Максимов

Отец ребёнка: Максим Яковлев

Рождение ребёнка
1914

Сын: Стефан Максимов

Отец ребёнка: Максим Яковлев

Смерть
Неизвестно
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