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Фома Ильин

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.07.1853

Дата смерти

02.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1853

Отец: Илья Варфоломеев

Мать: Пелагея Егорова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1879

Жена: Васса Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1881

Сын: Андрей Фомин

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1881

Сын: Михаил Фомин

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1884

Дочь: Ксения Фомина

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: Ольга Фомина

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1887

Сын: Семён Фомин

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Василий Фомин

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Васса Фомина

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Рождение ребёнка
13.06.1891

Дочь: Акилина Фомина

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Власий Фомин

Мать ребёнка: Васса Семёнова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
02.03.1894
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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