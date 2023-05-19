Фома Ильин
Место рождения
Дата рождения07.07.1853
Дата смерти02.03.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1853
Отец: Илья Варфоломеев
Мать: Пелагея Егорова
Бракосочетание
11.11.1879
Жена: Васса Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1881
Сын: Андрей Фомин
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
30.10.1881
Сын: Михаил Фомин
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
13.01.1884
Дочь: Ксения Фомина
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: Ольга Фомина
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
22.05.1887
Сын: Семён Фомин
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Василий Фомин
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Васса Фомина
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
13.06.1891
Дочь: Акилина Фомина
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Рождение ребёнка
12.02.1893
Сын: Власий Фомин
Мать ребёнка: Васса Семёнова
Смерть
02.03.1894