Пелагея Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Егор Семёнов
Мать: ?
Рождение ребёнка
08.09.1844
Сын: Аким Ильин
Отец ребёнка: Илья Варфоломеев
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ефимий Ильин
Отец ребёнка: Илья Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1846
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Илья Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1848
Дочь: Соломония Ильина
Отец ребёнка: Илья Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1850
Сын: Трофим Ильин
Отец ребёнка: Илья Варфоломеев
Рождение ребёнка
07.07.1853
Сын: Фома Ильин
Отец ребёнка: Илья Варфоломеев
Рождение ребёнка
30.06.1856
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1858
Сын: Пётр Ильин
Отец ребёнка: Илья Варфоломеев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Варфоломеев
Смерть
Неизвестно