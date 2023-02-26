Пелагея Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Егорова

Пелагея Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Егор Семёнов

Мать: ?

Рождение ребёнка
08.09.1844

Сын: Аким Ильин

Отец ребёнка: Илья Варфоломеев

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ефимий Ильин

Отец ребёнка: Илья Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1846

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Илья Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1848

Дочь: Соломония Ильина

Отец ребёнка: Илья Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1850

Сын: Трофим Ильин

Отец ребёнка: Илья Варфоломеев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1853

Сын: Фома Ильин

Отец ребёнка: Илья Варфоломеев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1856

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1858

Сын: Пётр Ильин

Отец ребёнка: Илья Варфоломеев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Варфоломеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close