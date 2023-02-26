Илья Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Варфоломеев

Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

1822

Дата смерти

18.12.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Варфоломей Михайлов

Мать: Улита (Лукьянова)

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
08.09.1844

Сын: Аким Ильин

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ефимий Ильин

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1846

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1848

Дочь: Соломония Ильина

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1850

Сын: Трофим Ильин

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1853

Сын: Фома Ильин

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1856

Дочь: Марфа Ильина

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1858

Сын: Пётр Ильин

Мать ребёнка: Пелагея Егорова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Егорова

Смерть
18.12.1858
д.Тимошаты
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