Илья Варфоломеев
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения1822
Дата смерти18.12.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Варфоломей Михайлов
Мать: Улита (Лукьянова)
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
08.09.1844
Сын: Аким Ильин
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ефимий Ильин
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1846
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1848
Дочь: Соломония Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1850
Сын: Трофим Ильин
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
07.07.1853
Сын: Фома Ильин
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
30.06.1856
Дочь: Марфа Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1858
Сын: Пётр Ильин
Мать ребёнка: Пелагея Егорова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Егорова
Смерть
18.12.1858
д.Тимошаты