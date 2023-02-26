Улита (Лукьянова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1820
Дочь: Акилина Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Илья Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стефан Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1832
Сын: Борис Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов
д.Артамонинки
Смерть
Неизвестно