Улита (Лукьянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита (Лукьянова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1820

Дочь: Акилина Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Илья Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Стефан Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1832

Сын: Борис Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Михайлов

д.Артамонинки
Смерть
Неизвестно
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