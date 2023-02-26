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Иван Варфоломеев

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Варфоломей Михайлов

Мать: Улита (Лукьянова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1855

Жена: Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.02.1857

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859

Дочь: Матрона Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1860

Сын: Косьма Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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