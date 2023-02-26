Иван Варфоломеев
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Варфоломей Михайлов
Мать: Улита (Лукьянова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1855
Жена: Евдокия Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.02.1857
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859
Дочь: Матрона Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1860
Сын: Косьма Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно