Варфоломей Михайлов
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения1797
Дата смерти18.02.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Михаил Косьмин
Мать: ?
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
12.06.1820
Дочь: Акилина Варфоломеева
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Варфоломеева
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Илья Варфоломеев
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Варфоломеев
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стефан Варфоломеев
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1832
Сын: Борис Варфоломеев
Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)
д.Артамонинки
Смерть
18.02.1856
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )