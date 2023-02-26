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Варфоломей Михайлов

Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

1797

Дата смерти

18.02.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Михаил Косьмин

Мать: ?

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
12.06.1820

Дочь: Акилина Варфоломеева

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Варфоломеева

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

Рождение ребёнка
1822

Сын: Илья Варфоломеев

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Варфоломеев

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Стефан Варфоломеев

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1832

Сын: Борис Варфоломеев

Мать ребёнка: Улита (Лукьянова)

д.Артамонинки
Смерть
18.02.1856
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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