Егор Семёнов
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Семён Иосифов
Мать: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ефросиния Егорова
Мать ребёнка: ?
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно