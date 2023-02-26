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Егор Семёнов

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Семён Иосифов

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ефросиния Егорова

Мать ребёнка: ?

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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