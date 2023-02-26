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Ефросиния Егорова

Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

05.10.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Егор Семёнов

Мать: ?

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1836

Муж: Бадюлька (бодюльков) Егор ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.06.1839

Дочь: Клюева Агрипина Егорова

Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
22.11.1842

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1845

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
05.07.1847

Дочь: Ефимия Егорова

Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1854

Дочь: Феодосия (по крёстному)

Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
19.07.1858

Сын: Илья (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Тимошаты
Смерть
05.10.1887
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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