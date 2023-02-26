Ефросиния Егорова
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти05.10.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Егор Семёнов
Мать: ?
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1836
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.06.1839
Дочь: Клюева Агрипина Егорова
Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
22.11.1842
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1845
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
05.07.1847
Дочь: Ефимия Егорова
Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1854
Дочь: Феодосия (по крёстному)
Отец ребёнка: Бадюлька (бодюльков) Егор ст
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
19.07.1858
Сын: Илья (по крёстному)
д.Тимошаты
Смерть
05.10.1887
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд