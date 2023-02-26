Клюева (Бодюлькова) Агрипина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Бодюлькова) Агрипина Егорова

Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

16.06.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1839

Отец: Бадюлька (бодюльков) Егор ст

Мать: Ефросиния Егорова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
06.11.1855

Муж: Клюев Савва Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: Дария Саввина

Отец ребёнка: Клюев Савва Андреев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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