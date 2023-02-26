Клюева (Бодюлькова) Агрипина Егорова
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения16.06.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
16.06.1839
Отец: Бадюлька (бодюльков) Егор ст
Мать: Ефросиния Егорова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
06.11.1855
Муж: Клюев Савва Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: Дария Саввина
Отец ребёнка: Клюев Савва Андреев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно