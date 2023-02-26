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Клюев Савва Андреев

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1836

Отец: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

Мать: Клюева Мария (Георгиева)

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1855

Жена: Клюева Агрипина Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: Дария Саввина

Мать ребёнка: Клюева Агрипина Егорова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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