Клюев Савва Андреев
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1836
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1855
Жена: Клюева Агрипина Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: Дария Саввина
Мать ребёнка: Клюева Агрипина Егорова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно