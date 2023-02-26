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Губкина Параскева Андреева

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

27.05.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

Мать: Клюева Мария (Георгиева)

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1861

Муж: Губкин Иван Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1864

Сын: Сидор (Исидор) Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Константин Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Иванюгин Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Иванов Василий Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1871

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1872

Дочь: Домника Иванова

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1877

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1879

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Губкин Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губкин Иван Ефимов

Смерть
27.05.1881
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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