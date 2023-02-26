Губкина Параскева Андреева
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смерти27.05.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.10.1861
Муж: Губкин Иван Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1864
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Константин Иванов
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
02.09.1871
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
06.09.1872
Дочь: Домника Иванова
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
02.06.1877
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
08.06.1879
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Губкин Иван Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губкин Иван Ефимов
Смерть
27.05.1881