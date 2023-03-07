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Константин Иванов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Губкин Иван Ефимов

Мать: Губкина Параскева Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.10.1892

Жена: Феврония Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1893

Жена: Ирина Адрианова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
10.12.1894

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Ирина Адрианова

Рождение ребёнка
07.09.1896

Сын: Михаил Константинов

Мать ребёнка: Ирина Адрианова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1897

Дочь: Анастасия Константинова

Мать ребёнка: Ирина Адрианова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1899

Дочь: Дария Константинова

Мать ребёнка: Ирина Адрианова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Федора Константинова

Мать ребёнка: Ирина Адрианова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1902

Сын: Дмитрий Копстантинов

Мать ребёнка: Ирина Адрианова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1905

Дочь: Александра Константинова

Мать ребёнка: Ирина Адрианова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Смерть
Неизвестно
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