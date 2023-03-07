Константин Иванов
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Губкин Иван Ефимов
Бракосочетание
19.10.1892
Жена: Феврония Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1893
Жена: Ирина Адрианова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
10.12.1894
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Ирина Адрианова
Рождение ребёнка
07.09.1896
Сын: Михаил Константинов
Мать ребёнка: Ирина Адрианова
Рождение ребёнка
02.12.1897
Дочь: Анастасия Константинова
Мать ребёнка: Ирина Адрианова
Рождение ребёнка
15.03.1899
Дочь: Дария Константинова
Мать ребёнка: Ирина Адрианова
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Федора Константинова
Мать ребёнка: Ирина Адрианова
Рождение ребёнка
19.10.1902
Сын: Дмитрий Копстантинов
Мать ребёнка: Ирина Адрианова
Рождение ребёнка
13.03.1905
Дочь: Александра Константинова
Мать ребёнка: Ирина Адрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Смерть
Неизвестно