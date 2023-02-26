Ирина Адрианова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1876
Отец: Адриан (Андрей) Николаев
Мать: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1893
Муж: Константин Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
07.09.1896
Сын: Михаил Константинов
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
02.12.1897
Дочь: Анастасия Константинова
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
15.03.1899
Дочь: Дария Константинова
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Федора Константинова
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
19.10.1902
Сын: Дмитрий Копстантинов
Отец ребёнка: Константин Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1905
Дочь: Александра Константинова
Отец ребёнка: Константин Иванов
Смерть
Неизвестно