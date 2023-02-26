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Ирина Адрианова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1876

Отец: Адриан (Андрей) Николаев

Мать: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1893

Муж: Константин Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Рождение ребёнка
07.09.1896

Сын: Михаил Константинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1897

Дочь: Анастасия Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1899

Дочь: Дария Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Федора Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1902

Сын: Дмитрий Копстантинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1905

Дочь: Александра Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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