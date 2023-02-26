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Анна Иванова

Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Адриан (Андрей) Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1861

Сын: Иродион Адрианов

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
21.10.1864

Дочь: Параскева (Андреева)

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван (Адрианов)

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Михаил (Андреев)

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
08.06.1875

Сын: Фёдор Адрианов

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: Гликерия Адрианова

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: Ирина Адрианова

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
04.08.1879

Дочь: Васса Адрианова

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
11.04.1881

Дочь: Александра Адрианова

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
22.06.1883

Дочь: Агрипина Адрианова

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Рождение ребёнка
18.11.1885

Сын: Григорий Адрианов

Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев

Смерть
Неизвестно

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