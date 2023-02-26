Анна Иванова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Иродион Адрианов
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Дочь: Параскева (Андреева)
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Сын: Иван (Адрианов)
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Сын: Михаил (Андреев)
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Сын: Фёдор Адрианов
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Дочь: Гликерия Адрианова
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Дочь: Ирина Адрианова
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Дочь: Васса Адрианова
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Дочь: Александра Адрианова
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Дочь: Агрипина Адрианова
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев
Сын: Григорий Адрианов
Отец ребёнка: Адриан (Андрей) Николаев