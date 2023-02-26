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Адриан (Андрей) Николаев

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.08.1840

Дата смерти

23.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1840

Отец: Николай Семёнов

Мать: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1861

Сын: Иродион Адрианов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1864

Дочь: Параскева (Андреева)

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван (Адрианов)

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Матрона Андреева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Михаил (Андреев)

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1875

Сын: Фёдор Адрианов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: Гликерия Адрианова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: Ирина Адрианова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1879

Дочь: Васса Адрианова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1881

Дочь: Александра Адрианова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1883

Дочь: Агрипина Адрианова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1885

Сын: Григорий Адрианов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.04.1894
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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