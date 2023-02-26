Адриан (Андрей) Николаев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.08.1840
Дата смерти23.04.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1840
Отец: Николай Семёнов
Мать: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1859
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1861
Сын: Иродион Адрианов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1864
Дочь: Параскева (Андреева)
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван (Адрианов)
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Матрона Андреева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Михаил (Андреев)
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1875
Сын: Фёдор Адрианов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1876
Дочь: Гликерия Адрианова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1876
Дочь: Ирина Адрианова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1879
Дочь: Васса Адрианова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1881
Дочь: Александра Адрианова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1883
Дочь: Агрипина Адрианова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1885
Сын: Григорий Адрианов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.04.1894
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.