Елена (Федора) Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти23.02.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1824
Сын: Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1830
Дочь: Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1831
Сын: Михаил Николаев
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1832
Дочь: Соломония Николаева
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1834
Дочь: Агапия (Евгения) Николаева
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1838
Сын: Григорий Николаев
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1840
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1853
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.