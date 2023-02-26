Елена (Федора) Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Федора) Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

23.02.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1824

Сын: Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1830

Дочь: Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1831

Сын: Михаил Николаев

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1832

Дочь: Соломония Николаева

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1834

Дочь: Агапия (Евгения) Николаева

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1838

Сын: Григорий Николаев

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1840

Сын: Адриан (Андрей) Николаев

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1853
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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