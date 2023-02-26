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Николай Семёнов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.12.1796

Дата смерти

12.03.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1796

Отец: Семён Григорьев

Мать: Мария Маркова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1824

Сын: Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1830

Дочь: Татьяна Николаева

Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1831

Сын: Михаил Николаев

Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1832

Дочь: Соломония Николаева

Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1834

Дочь: Агапия (Евгения) Николаева

Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1838

Сын: Григорий Николаев

Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1840

Сын: Адриан (Андрей) Николаев

Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.03.1855
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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