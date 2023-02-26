Николай Семёнов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.12.1796
Дата смерти12.03.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1796
Отец: Семён Григорьев
Мать: Мария Маркова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1824
Сын: Дмитрий Николаев
Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1830
Дочь: Татьяна Николаева
Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1831
Сын: Михаил Николаев
Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1832
Дочь: Соломония Николаева
Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1834
Дочь: Агапия (Евгения) Николаева
Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1837
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1838
Сын: Григорий Николаев
Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1840
Мать ребёнка: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.03.1855
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.