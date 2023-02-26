Агапия (Евгения) Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия (Евгения) Николаева

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.04.1834

Дата смерти

13.04.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1834

Отец: Николай Семёнов

Мать: Елена (Федора) Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1857

Дочь: Анисия Власова

Отец ребёнка: Власий Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власий Иванов

Смерть
13.04.1855
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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