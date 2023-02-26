Агапия (Евгения) Николаева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.04.1834
Дата смерти13.04.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1834
Отец: Николай Семёнов
Мать: Елена (Федора) Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1857
Дочь: Анисия Власова
Отец ребёнка: Власий Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власий Иванов
Смерть
13.04.1855
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.