Иван (Адрианов)
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Адриан (Андрей) Николаев
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
07.02.1888
Жена: Ольга (Федотова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1890
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Рождение ребёнка
13.02.1894
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Рождение ребёнка
24.04.1896
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Рождение ребёнка
05.06.1899
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Рождение ребёнка
19.05.1902
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Рождение ребёнка
03.03.1905
Дочь: Федора Иоаннова
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Рождение ребёнка
23.05.1910
Сын: Никита Иоаннов
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Рождение ребёнка
29.03.1913
Дочь: Ирина Иоаннова
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Рождение ребёнка
29.03.1913
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Ольга (Федотова)
Смерть
Неизвестно