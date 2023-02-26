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Иван (Адрианов)

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Адриан (Андрей) Николаев

Мать: Анна Иванова

Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Ольга (Федотова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1890

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Рождение ребёнка
13.02.1894

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Рождение ребёнка
24.04.1896

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Рождение ребёнка
05.06.1899

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Рождение ребёнка
19.05.1902

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Рождение ребёнка
03.03.1905

Дочь: Федора Иоаннова

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Рождение ребёнка
23.05.1910

Сын: Никита Иоаннов

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Рождение ребёнка
29.03.1913

Дочь: Ирина Иоаннова

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Рождение ребёнка
29.03.1913

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Ольга (Федотова)

Смерть
Неизвестно

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