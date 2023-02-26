Ольга (Федотова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга (Федотова)

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1888

Муж: Иван (Адрианов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1890

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1894

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1896

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1899

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1902

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1905

Дочь: Федора Иоаннова

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1908

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1910

Сын: Никита Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1913

Дочь: Ирина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1913

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Иван (Адрианов)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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