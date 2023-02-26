Ольга (Федотова)
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1888
Муж: Иван (Адрианов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1890
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1894
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1896
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1899
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1902
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1905
Дочь: Федора Иоаннова
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1908
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1910
Сын: Никита Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1913
Дочь: Ирина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1913
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Иван (Адрианов)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно