Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Иванова

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.03.1913

Дата смерти

23.02.1914

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1913

Отец: Иван (Адрианов)

Мать: Ольга (Федотова)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1914
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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