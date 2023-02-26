Феодосия Иванова
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.03.1913
Дата смерти23.02.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1913
Отец: Иван (Адрианов)
Мать: Ольга (Федотова)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.02.1914
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.