Александра Адрианова
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.04.1881
Дата смерти13.01.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1881
Отец: Адриан (Андрей) Николаев
Мать: Анна Иванова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1898
Муж: Юрочкин Иван ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
13.01.1899
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от неопределённого тифа
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище