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Александра Адрианова

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.04.1881

Дата смерти

13.01.1899

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1832 г.р.

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1881

Отец: Адриан (Андрей) Николаев

Мать: Анна Иванова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1898

Муж: Юрочкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
13.01.1899
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от неопределённого тифа
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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