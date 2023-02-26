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Юрочкин Иван ст

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1877

Отец: Егор (Георгий Никифоров)

Мать: Ольга (Федотова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1898

Жена: Александра Адрианова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
07.05.1900

Жена: Агрипина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1901

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Васильева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1904

Сын: Юрочкин Георгий Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Васильева

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1906

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Васильева

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1910

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Васильева

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1912

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Васильева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1915

Сын: Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Васильева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 19-я Вологодская дружина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Васильева

Смерть
Неизвестно
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