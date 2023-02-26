Юрочкин Иван ст
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1877
Отец: Егор (Георгий Никифоров)
Мать: Ольга (Федотова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1898
Жена: Александра Адрианова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
07.05.1900
Жена: Агрипина Васильева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1901
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Васильева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1904
Мать ребёнка: Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
19.07.1906
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Агрипина Васильева
Рождение ребёнка
14.06.1910
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Васильева
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1912
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Васильева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1915
Сын: Иосиф Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Васильева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 19-я Вологодская дружина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Васильева
Смерть
Неизвестно