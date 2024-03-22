Ольга (Федотова)
Место рождения
Дата рождения10.07.1854
Дата смерти1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Федосий (Федот) Антонов
Мать: Фёкла Ефимова
Сын: Гавриил Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Дочь: Матрона Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Сын: Юрочкин Иван ст
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Дочь: Акилина Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Дочь: Наталия Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Сын: Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Сын: Пётр Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Дочь: Марфа Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Сын: Константин Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Дочь: Евфросиния Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Дочь: Елена Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Дочь: Надежда Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)
Дочь: Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)