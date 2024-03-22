Ольга (Федотова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга (Федотова)

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.07.1854

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1854

Отец: Федосий (Федот) Антонов

Мать: Фёкла Ефимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1872

Муж: Егор (Георгий Никифоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1874

Сын: Гавриил Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Матрона Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1877

Сын: Юрочкин Иван ст

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1879

Дочь: Акилина Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1880

Дочь: Наталия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1882

Сын: Иоанн Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1883

Сын: Пётр Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1885

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1886

Дочь: Марфа Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1888

Сын: Константин Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1891

Дочь: Евфросиния Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1894

Дочь: Елена Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1896

Дочь: Надежда Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1900

Дочь: Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий Никифоров)

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1908
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от порока сердца | (Лесновка)
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