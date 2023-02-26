Наталия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Егорова

Наталия Егорова

avatar

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.08.1880

Дата смерти

06.06.1899

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1880

Отец: Егор (Георгий Никифоров)

Мать: Ольга (Федотова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1899
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от круппа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close