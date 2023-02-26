Наталия Егорова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.08.1880
Дата смерти06.06.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1880
Отец: Егор (Георгий Никифоров)
Мать: Ольга (Федотова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1899
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от круппа