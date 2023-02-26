Анастасия Егорова
Место рожденияд.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.12.1900
Дата смерти08.06.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1900
Отец: Егор (Георгий Никифоров)
Мать: Ольга (Федотова)
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.06.1911
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины