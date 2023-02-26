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Анастасия Егорова

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Место рождения

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.12.1900

Дата смерти

08.06.1911

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1900

Отец: Егор (Георгий Никифоров)

Мать: Ольга (Федотова)

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.06.1911
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
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