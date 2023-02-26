Матрона Георгиева
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.11.1875
Дата смерти29.01.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875
Отец: Егор (Георгий Никифоров)
Мать: Ольга (Федотова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.01.1876
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.