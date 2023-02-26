Гавриил Георгиев
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.03.1874
Дата смерти29.03.1876
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1874
Отец: Егор (Георгий Никифоров)
Мать: Ольга (Федотова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.03.1876
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.