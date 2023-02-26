Надежда Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Георгиева

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1896

Отец: Егор (Георгий Никифоров)

Мать: Ольга (Федотова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1916

Муж: Василий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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