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Константин Георгиев

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.06.1888

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1888

Отец: Егор (Георгий Никифоров)

Мать: Ольга (Федотова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1913
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: утонул в реке
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