Константин Георгиев
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.06.1888
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1888
Отец: Егор (Георгий Никифоров)
Мать: Ольга (Федотова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1913
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: утонул в реке