Евфросиния Егорова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.09.1891
Дата смерти25.12.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1891
Отец: Егор (Георгий Никифоров)
Мать: Ольга (Федотова)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.12.1892
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.