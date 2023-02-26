Евфросиния Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Егорова

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.09.1891

Дата смерти

25.12.1892

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1891

Отец: Егор (Георгий Никифоров)

Мать: Ольга (Федотова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.12.1892
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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