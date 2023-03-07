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Фёкла Ефимова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Ефимий Евдокимов

Мать: Анастасия Корнилова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1835

Муж: Федосий (Федот) Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1838

Сын: Андрей Федотов

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1842

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1844

Сын: Дометий Федотов

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1846

Дочь: Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1848

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Тит (Федосеев)

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1852

Дочь: Мария Федотова

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1854

Дочь: Ольга (Федотова)

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1856

Сын: Фёдор (Федотов)

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1857

Дочь: Пелагия Федотова

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мелания Федотова

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Рождение ребёнка
12.06.1859

Дочь: Булохова Акилина Федотова

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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