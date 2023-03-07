Фёкла Ефимова
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Ефимий Евдокимов
Мать: Анастасия Корнилова
Сын: Андрей Федотов
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Сын: Дометий Федотов
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Дочь: Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Сын: Тит (Федосеев)
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Дочь: Мария Федотова
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Дочь: Ольга (Федотова)
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Сын: Фёдор (Федотов)
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Дочь: Пелагия Федотова
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Дочь: Мелания Федотова
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов
Дочь: Булохова Акилина Федотова
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Антонов