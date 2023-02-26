Анастасия Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Корнилова

Анастасия Корнилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

25.03.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Фёкла Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов

Рождение ребёнка
16.08.1831

Дочь: Васса Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1835

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1838

Дочь: Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1842

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1844

Сын: Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1846

Дочь: Акилина Корнилова

Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1847

Дочь: Екатерина Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
25.03.1858
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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