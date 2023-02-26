Анастасия Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти25.03.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Фёкла Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тимофей Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов
Рождение ребёнка
16.08.1831
Дочь: Васса Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов
Рождение ребёнка
29.06.1835
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов
Рождение ребёнка
07.04.1838
Дочь: Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов
Рождение ребёнка
25.09.1842
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов
Рождение ребёнка
07.01.1844
Сын: Георгий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов
Рождение ребёнка
07.06.1846
Дочь: Акилина Корнилова
Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов
Рождение ребёнка
22.11.1847
Дочь: Екатерина Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
25.03.1858