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Григорий Адрианов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.11.1885

Дата смерти

27.08.1886

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1885

Отец: Адриан (Андрей) Николаев

Мать: Анна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1886
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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