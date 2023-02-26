Григорий Адрианов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.11.1885
Дата смерти27.08.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1885
Отец: Адриан (Андрей) Николаев
Мать: Анна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1886
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.